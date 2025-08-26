  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, clair, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité

Netanya, Israël

Netanya, Israël
depuis
$885,000
26/08/2025
$885,000
14/07/2025
$828,655
;
4
ID: 26854
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche de tout commences,synagogue tout ce fait à pied Situé a moins de 5 minutes a pieds du kikar Caractéristiques du projet Le projet est construit dans l une des rues les plus commerçantes et plus connu de Netanya Ce projet est unique en son genre Un magnifique lobby double décoré par architecte Revêtement extérieur en pierre naturel 2 ascenseurs modernes dont un Shana tique Le projet est accompagné d une Garantie bancaire Livraison dans 2 ans demi Caractéristiques de l appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie mitigeur Ballon eau chaude solaire Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable avec plan de travail en marbre Stores électriques dans toutes les fenêtres Prise tv dans toutes les chambres et Salon Wc suspendue,compteur triphasé Terrasse avec point d eau et carrelage antidérapant Appartement vendu avec une place de parking Nous vous proposons des appartements 3 pièces 85 m2 plus 12 m2 de terrasse 4 pièces 109 m2 plus 12 m2 de terrasse

Localisation sur la carte



