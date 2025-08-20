  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  Quartier résidentiel Projet immobilier

Ascalon, Israël
ID: 27190
Dernière actualisation: 30/07/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soigneusement conçus et soignés dans les moindres détails pour un intérieur fonctionnel et confortable. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un hall d'entrée luxueux aux touches élégantes qui caractérisent le projet, qui comprend également un grand parking et des espaces de rangement. Le projet est situé à quelques pas d'un centre commercial animé, du parc high-tech et de la gare, et est entouré d'espaces verts et d'établissements d'enseignement pour tous les âges. C'est l'alliance parfaite entre tranquillité champêtre et style de vie urbain.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël

