Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives

Nous sommes ravis de vous présenter votre futur appartement, situé dans le tout nouveau quartier Shimon Peres à Ashdod.
Offres & conditions de paiement exceptionnelles :
Appartements 4 pièces Surface : 122 m² habitables + 14 m² de terrasse Prix à partir de 3 140 000 ₪ (≈ 785 000 €)
Appartements 5 pièces Surface : 131 m² habitables + 14 m² de terrasse Prix à partir de 3 400 000 ₪ (≈ 850 000 €)
Conditions de paiement ultra avantageuses :
7 % à la signature
8 % au démarrage des travaux
85 % à la livraison
Sans aucune indexation !
Prix fixé aujourd’hui pour une livraison dans 5 ans !
Spécifications techniques – Appartements 4 à 5 pièces
Construction :
Construction verte selon la norme 5281
Façade en pierre naturelle ou Porcellanosa
Isolation thermique et acoustique performante
Hauteur sous plafond élevée dans les espaces communs
Ascenseur intelligent avec éclairage design
Interphone vidéo avec écran couleur
Hall d'entrée spacieux, local technique et local vélos
Pré-installation pour climatisation gainable
Porte blindée à l’entrée, portes intérieures haut de gamme
Système électrique intelligent
Local de stockage privatif pour chaque logement
Intérieur des appartements :
Architecture contemporaine et lumineuse
Carrelage Porcellanosa haut de gamme (100x100 / 80x80 cm)
Balcons spacieux avec garde-corps en verre design
Préparation pour jacuzzi et cuisine extérieure sur balcon (selon modèle)
Prises TV et RJ45 dans toutes les chambres
Volets électriques avec interrupteurs design
Climatisation gainable pré-installée
Électricité triphasée 3x25A
Salles de bain & sanitaires :
Carrelage moderne dans toutes les pièces d’eau
Meubles suspendus + miroir dans la suite parentale
Double vasque dans la salle de bain des enfants (selon l’appartement)
WC suspendus dans toutes les salles de bain
Aérateurs installés dans chaque salle d’eau
Cuisine :
Cuisine haut de gamme avec îlot central
Évier encastré avec robinet design
Emplacement pour lave-vaisselle, four et réfrigérateur double
Plan de travail en quartz ou granit
Nombreux rangements
Préparation pour borne de recharge électrique pour voiture
Ashdod est une ville en pleine expansion, à fort potentiel de valorisation.
Le quartier Shimon Peres comprendra :
Environ 3 600 nouveaux logements
Des zones commerciales dynamiques
Des établissements publics modernes
De vastes espaces verts pour une qualité de vie optimale
Ce développement créera de nouveaux emplois et répondra à la demande croissante de logements.
Un emplacement stratégique : À deux pas du campus universitaire, du parc High Tech et de la gare, ce projet immobilier offre un cadre de vie moderne, dynamique et connecté.
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
