  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Mini penthouse d’exception à vendre

Quartier résidentiel Mini penthouse d’exception à vendre

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
20/02/2026
$3,10M
07/06/2025
$2,78M
;
3
Laisser une demande
ID: 26310
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Dans le prestigieux nord de Tel Aviv, entre la place Rabin et la place Kikar Hamedina ! Ce qui vous attend : Situé dans un immeuble de caractère rénové et soigné De plain-pied, donnant sur l'extérieur 4 chambres spacieuses – 128 m² habitables Deux grandes terrasses : 27 m² et 6 m², toutes deux avec parquet à chevrons haut de gamme pour une touche de luxe Salle de sécurité (Mamad) Place de parking privée Grand salon, idéal pour recevoir Cuisine haut de gamme entièrement rénovée Parquet élégant dans tout l'appartement Éclairage intérieur raffiné pour une ambiance chaleureuse Meubles de rangement sur mesure, alliant praticité et esthétique raffinée Un bien rare, idéal pour vivre ou investir dans l'un des quartiers les plus prisés de Tel Aviv.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand, haut standing, investi, luxueux, magnifique, proche de l
Bat Yam, Israël
depuis
$1,56M
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haïfa, Israël
depuis
$818,795
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Yavné, Israël
depuis
$3,54M
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$391,875
Vous regardez
Quartier résidentiel Mini penthouse d’exception à vendre
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
En plein centre ville de Jerusalem , a proximité du Chouk mahane Yehouda et du Tramway . 4 pièces avec une surface de 98.5 m2 , appartement tres ensoleillé et tres calme . Vue magnifique de chaque fenêtre sur le parc saker et et la keneset . potentiel d en faire un 5pieces . vendeurs tre…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein centre de bait vagan
Quartier résidentiel En plein centre de bait vagan
Quartier résidentiel En plein centre de bait vagan
Quartier résidentiel En plein centre de bait vagan
Quartier résidentiel En plein centre de bait vagan
Quartier résidentiel En plein centre de bait vagan
Quartier résidentiel En plein centre de bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
En plein centre de Bait Vegan tres beau cottage de 220 m 2 Habitable avec 120 m2 de terrasse + 120 m2 de jardin + cave et parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Afficher tout Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
A vendre à Mekor Haim - au début de la rue, Un appartement très spacieux ! Entièrement rénové. 4 pièces, 100 mètres carrés Cuisine et séjour d'environ 50 m² + balcon d'environ 10 m². Ascenseur, parking et entrepôt
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller