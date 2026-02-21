Quartier résidentiel Mini penthouse d’exception à vendre

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Dans le prestigieux nord de Tel Aviv, entre la place Rabin et la place Kikar Hamedina !
Ce qui vous attend :
Situé dans un immeuble de caractère rénové et soigné
De plain-pied, donnant sur l'extérieur
4 chambres spacieuses – 128 m² habitables
Deux grandes terrasses : 27 m² et 6 m², toutes deux avec parquet à chevrons haut de gamme pour une touche de luxe
Salle de sécurité (Mamad)
Place de parking privée
Grand salon, idéal pour recevoir
Cuisine haut de gamme entièrement rénovée
Parquet élégant dans tout l'appartement
Éclairage intérieur raffiné pour une ambiance chaleureuse
Meubles de rangement sur mesure, alliant praticité et esthétique raffinée
Un bien rare, idéal pour vivre ou investir dans l'un des quartiers les plus prisés de Tel Aviv.
