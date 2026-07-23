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Kiryat Gat, Israël
depuis
$562,440
Reference : KG 100 En exclusivité Rez de jardin 4 pièces 100 m2 + 215 m2 de jardin Deux salles de bain Clim centrale
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