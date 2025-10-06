  1. Realting.com
  2. Israël
  3. sous-district de Beer-Sheva

Nouveaux bâtiments à vendre en sous-district de Beer-Sheva

Conseil régional de Tamar
2
Netivot
1
Quartier résidentiel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israël
depuis
$404,865
Dans le nouveau quartier de Netivot Le quartier Ramot Yoram en plein Expansion mitoyen au quartier neve sharone . Investissement pure .Grand choix d appartement du 3 pieces au Penthouse avec des rez de jardin . Livraison dans 2 ans .Avec garantie bancaire
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Conseil régional de Tamar, Israël
depuis
$845,718
Mardochee khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche de tout commences,synagogue tout ce fait à pied Caractéristiques du projet Le projet est construit dans l une des rues les plus com…
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Conseil régional de Tamar, Israël
depuis
$725,758
Mardochee khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche de tout commences,synagogue tout ce fait à pied Caractéristiques du projet Le projet est construit dans l une des rues les plus com…
