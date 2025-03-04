Apart hôtel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.

Investissement au cœur de Nuanu Creative City à Bali.
Le premier hôtel à Nuanu Creative City, ouvert aux investissements privés.
L'hôtel est situé au centre du pôle créatif Nuanu Creative City sur la côte sud-ouest de Bali à Nuanu, sur un terrain de 8 400 m2.
Ce n'est pas seulement un nouvel objet. Elle fait partie d'un écosystème intégré fondé sur la culture, la créativité et le développement durable.
Il s'agit d'une occasion rare d'investir dans un segment où la demande augmente, où l'offre est limitée et où la croissance de la valeur est potentielle à long terme.
Intégration dans l'infrastructure de Nuanu Creative City:
ROI: 12,5% - 15% (selon le type de chambre sélectionné dans l'hôtel)
En vente:
Piscine - 21 chambres
Vue sur le jardin - 13 chambres
Toutes les chambres sont équipées de tout le nécessaire pour un séjour confortable, y compris des meubles, équipements et équipements modernes.
Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2026.
Infrastructure:
Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.