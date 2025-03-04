  1. Realting.com
  3. Apart hôtel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.

Apart hôtel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.

Tabanan, Indonésie
depuis
$157,800
12
ID: 27563
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 001154
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 05/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Tabanan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Investissement au cœur de Nuanu Creative City à Bali.
Le premier hôtel à Nuanu Creative City, ouvert aux investissements privés.

L'hôtel est situé au centre du pôle créatif Nuanu Creative City sur la côte sud-ouest de Bali à Nuanu, sur un terrain de 8 400 m2.

Ce n'est pas seulement un nouvel objet. Elle fait partie d'un écosystème intégré fondé sur la culture, la créativité et le développement durable.

Il s'agit d'une occasion rare d'investir dans un segment où la demande augmente, où l'offre est limitée et où la croissance de la valeur est potentielle à long terme.

Intégration dans l'infrastructure de Nuanu Creative City:

  • Accès à plus de 30 types de loisirs uniques : espaces d'art, centres de bien-être, spas, restaurants ;
  • un programme annuel de festivals et d'événements culturels;
  • Un total de 41 unités hôtelières avec la gestion complète de Nuanu Hospitality sont disponibles à la vente.

ROI: 12,5% - 15% (selon le type de chambre sélectionné dans l'hôtel)

En vente:

  • Ocean View - 7 chambres
  • Chambre standard 37 m2 - 5 unités
  • Chambre d'angle avec vue sur l'océan 47 m2 - 2 unités

Piscine - 21 chambres

  • Chambre standard 37 m2 - 10 unités
  • Chambre d'angle avec vue sur l'océan 47 m2 - 4 unités
  • Chambre avec mezzanine 62 m2 - 7 unités

Vue sur le jardin - 13 chambres

  • Chambre standard 37 m2 - 5 unités
  • Chambre d'angle avec vue sur l'océan 47 m2 - 2 unités
  • Chambre avec mezzanine 62 m2 - 6 unités

Toutes les chambres sont équipées de tout le nécessaire pour un séjour confortable, y compris des meubles, équipements et équipements modernes.

  • Acompte 30%
  • Pas de versements jusqu'à la fin de la construction.

Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2026.

Infrastructure:

  • Design moderne avec éléments de culture locale
  • Piscine 420 m2
  • Restaurant et bar
  • Salle de fitness
  • Domaine de conférence
  • Et bien plus encore

Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.

Localisation sur la carte

Tabanan, Indonésie

Kaba Kaba, Indonésie
Kaba Kaba, Indonésie
depuis
$328,296
Complexe résidentiel
Pererenan, Indonésie
depuis
$175,000
Complexe résidentiel VODOPAD
Penestanan, Indonésie
depuis
$67,000
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$699,069
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Mengwi, Indonésie
depuis
$427,780
