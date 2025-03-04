Apart hôtel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.

Investissement au cœur de Nuanu Creative City à Bali.

Le premier hôtel à Nuanu Creative City, ouvert aux investissements privés.

L'hôtel est situé au centre du pôle créatif Nuanu Creative City sur la côte sud-ouest de Bali à Nuanu, sur un terrain de 8 400 m2.

Ce n'est pas seulement un nouvel objet. Elle fait partie d'un écosystème intégré fondé sur la culture, la créativité et le développement durable.

Il s'agit d'une occasion rare d'investir dans un segment où la demande augmente, où l'offre est limitée et où la croissance de la valeur est potentielle à long terme.

Intégration dans l'infrastructure de Nuanu Creative City:

Accès à plus de 30 types de loisirs uniques : espaces d'art, centres de bien-être, spas, restaurants ;

un programme annuel de festivals et d'événements culturels;

Un total de 41 unités hôtelières avec la gestion complète de Nuanu Hospitality sont disponibles à la vente.

ROI: 12,5% - 15% (selon le type de chambre sélectionné dans l'hôtel)

En vente:

Ocean View - 7 chambres

Chambre standard 37 m2 - 5 unités

Chambre d'angle avec vue sur l'océan 47 m2 - 2 unités

Piscine - 21 chambres

Chambre standard 37 m2 - 10 unités

Chambre d'angle avec vue sur l'océan 47 m2 - 4 unités

Chambre avec mezzanine 62 m2 - 7 unités

Vue sur le jardin - 13 chambres

Chambre standard 37 m2 - 5 unités

Chambre d'angle avec vue sur l'océan 47 m2 - 2 unités

Chambre avec mezzanine 62 m2 - 6 unités

Toutes les chambres sont équipées de tout le nécessaire pour un séjour confortable, y compris des meubles, équipements et équipements modernes.

Acompte 30%

Pas de versements jusqu'à la fin de la construction.

Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2026.

Infrastructure:

Design moderne avec éléments de culture locale

Piscine 420 m2

Restaurant et bar

Salle de fitness

Domaine de conférence

Et bien plus encore

Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.