Apart hôtel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.

Azoria Living – Luxe, Lifestyle & Investissement à Uluwatu, Bali.

Un concept unique de bien-être et de vie inspiré de Resort.

Aperçu du projet :

Azoria Living by COCO Development redéfinit les possibilités de vie et d'investissement modernes à Bali.

Situé à seulement 3 minutes de la plage de Nunggalan, cette communauté exclusive de 185 appartements et villas allie l'architecture contemporaine, les installations de style resort, et une forte concentration sur le bien-être et la vie sportive.

Types d'unités: Tailles et Prix

Studios ~ 28 m2 à partir de 81.000€

Appartements 1 chambre ~ 40 m2 à partir de 132.000€

Appartements 2 Chambres ~ 80 m2 208.000€

Appartements 3 Chambres ~ 120 m2 à partir de 278.000€

Mises en page intelligentes avec finitions premium

Tailles flexibles disponibles (détails sur demande)

Plan de paiement attrayant :

50% à la signature

30% après 12 mois

20 % grâce au revenu locatif ou au produit de revente

Achèvement: T1 2027

Caractéristiques et installations:

6 Cours Padel – le sport de style de vie qui connaît la croissance la plus rapide.

Uluwatu est le plus grand gymnase avec des équipements de pointe.

Yoga, spa et zones de bien-être.

3 piscines de style lagon avec une ambiance club de plage.

Espaces de coworking et salons communautaires.

Sur place café, restaurants et podcast studio.

Entièrement géré par COCO BALINEST pour la propriété sans tracas.

Premier emplacement à Uluwatu:

A seulement 3 minutes de la plage de Nunggalan – l'un des joyaux cachés les plus étonnants de Bali.

Entouré de spots de surf de classe mondiale, de clubs de plage et de restaurants.

35 minutes de l'aéroport international de Denpasar.

Parfait pour les locations de tourisme et de vie.

Faits saillants de l'investissement

Prix d'entrée à partir de seulement 81 000 € – idéal pour les premiers investisseurs.

Rendements de location projetés de 6 à 8 % par année avec une occupation de 70 à 80 %.

20% du prix d'achat couvert par les revenus de location.

Fort potentiel d'appréciation du capital dans Uluwatu en plein essor.

Entièrement géré – profitez d'un revenu passif sans tracas.

Conclusion:

Azoria Living est plus qu'une maison – c'est un investissement de style de vie avec une valeur à long terme.

Que vous cherchiez une escapade tropicale ou une propriété à haut rendement, ce projet offre luxe, commodité et ROI solide.

Sécurisez votre unité maintenant dans l'un des développements les plus recherchés de Bali!