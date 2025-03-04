Complexe résidentiel SOHO BY PARQ

Villas complexes PARQ BLUE - Projet du légendaire créateur Andre Frey 600 villas, appartements, maisons de ville.
L'ensemble du complexe se compose de trois files d'attente et prendra 21 hectares. A vendre villas de 75 à 300 m2.
20 000 Mètres carrés d'infrastructures sur le territoire: restaurants, cafés, boulangeries, SPA, centre de fitness, supermarché, galerie de boutiques de marque.
Le plus grand projet sur la côte à 500 mètres de la plage de Melasti.
Vous choisissez : vue sur l'océan ou l'île. Vous obtenez en tout cas: architecture de luxe du bureau de design leader et propre piscine.
Rentabilité
L'augmentation de la valeur à la livraison - de 40%
Revenu locatif passif à long terme de 12 % par an
Revenu passif du loyer quotidien - à partir de 20% par an
Complexe - SOHO
⚙ Préparation - 2025.
?? Leasehold - 30 ans + prolongation
?? 3.000 $ (non remboursable )
?? Premier versement
?? Pourcentage de versements pour la période de construction
Dans le complexe il y a deux types d'appartements dans le quartier SOHO:
??Appartements 2e étage 35 m2 - 129.500 $
??Appartements 1er étage 45 m2 - 162 000 $ (avec terrasse et piscine privée)