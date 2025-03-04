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Complexe résidentiel Anta Residence Сanggu – residential development in Batu Bolong, Bali

Canggu, Indonésie
depuis
$178,000
;
5
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ID: 35377
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Canggu
  • Adresse
    Jalan Shortcut Teratai Batu Bolong

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

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Русский Русский
Situé à Batu Bolong, Bali, Anta Residence 简anggu est un développement résidentiel contemporain conçu pour les surfeurs, les nomades numériques et un revenu de location stable à court terme. Le projet propose des appartements. Total de 90 unités. Achèvement prévu : 2026. Actuellement, la construction est en cours. Le permis de construire PBG a été délivré. Prix unitaires : de 178 000 $ à 405 500 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

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Canggu, Indonésie
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$178,000
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