  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Kuta Selatan
  4. Apart hôtel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali

Apart hôtel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali

Kutuh, Indonésie
depuis
$134,000
;
4
Laisser une demande
ID: 35395
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Kutuh

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский
Situé à Pandawa, Bali, Ramada Encore par Wyndham Bali Anta est un développement résidentiel contemporain conçu pour la vue sur l'océan et les investissements de qualité. Le projet offre des villas, hôtel. Total 182 unités. Achèvement prévu : 2027. Actuellement, la construction est en cours. Un permis de construction a été délivré. Prix unitaires : de 134 000 $ à 605 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

Localisation sur la carte

Kutuh, Indonésie
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Tibubeneng, Indonésie
depuis
$130,000
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$179,071
Appart-hôtel Apartamenty v Changu
Canggu, Indonésie
depuis
$133,000
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$392,961
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$616,800
Vous regardez
Apart hôtel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonésie
depuis
$134,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Afficher tout Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Canggu, Indonésie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 52 m²
1 objet immobilier 1
Un complexe innovant unique à Bali. Bail 30 ans en cours + 30 ans de prolongation. Date de réalisation : 1er trimestre 2026. Le projet comprend des appartements haut de gamme, ainsi que des espaces de stations thermales européennes et de spas balinais. Infrastructure incluse : hall d'ent…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
110,000
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Immeuble Magnum Residence Berawa
Immeuble Magnum Residence Berawa
Immeuble Magnum Residence Berawa
Immeuble Magnum Residence Berawa
Immeuble Magnum Residence Berawa
Afficher tout Immeuble Magnum Residence Berawa
Immeuble Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonésie
depuis
$280,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 81–162 m²
2 objets immobiliers 2
Apartments in Bali from a well-known developer in the most popular Canggu area, 500 meters from the ocean. Beautiful Berawa Beach and the best beach clubs within walking distance. Residential complex in the TOP location, with a spacious lounge area and the world's longest rooftop pool ove…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
81.0
300,000
Apartment 2 chambres
162.0
640,000
Agence
ESTABRO
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTABRO
Langues
English, Русский, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Afficher tout Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonésie
depuis
$145,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 40 m²
2 objets immobiliers 2
Appartement moderne avec vue sur l'océan.Appartements attrayants pour l'investissement. L'occupation moyenne de l'île est de 70 à 90 %. La saison touristique est de 365 jours. Le rendement de location est de 17 %. Le remboursement en 6 ans.Appartements avec une terrasse privée donnant sur l'…
Agence
Foreign Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
04.03.2025
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
Afficher toutes les publications