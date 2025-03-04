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Complexe résidentiel LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali

Ubud, Indonésie
depuis
$155,000
;
8
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ID: 35386
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Gianyar
  • Ville
    Ubud District
  • Ville
    Ubud
  • Adresse
    Jalan Raya Pengosekan, 108 7Cups

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

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Situé à Ubud, Bali, LUMA UBUD est un développement résidentiel contemporain conçu pour ceux qui apprécient la nature, le calme et le rythme lent de la vie dans la jungle. Le projet propose des appartements. Total de 33 unités. Achèvement prévu : 2027. Actuellement, la construction est en cours. Prix unitaire : de 155 000 $ à 245 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

Localisation sur la carte

Ubud, Indonésie
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Loisirs

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