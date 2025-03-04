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Complexe résidentiel Pandawa Residence – residential development in Pandawa, Bali

Kutuh, Indonésie
depuis
$129,000
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ID: 35381
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Kutuh

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

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Situé à Pandawa, Bali, Pandawa Résidence est un développement résidentiel contemporain conçu pour la vue sur l'océan et l'investissement de qualité de station. Le projet propose des villas, des appartements. Total 155 unités. Achèvement prévu : 2026. Actuellement, la construction est en cours. Le permis de construire PBG a été délivré. Prix unitaires : de 129 000 $ à 514 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

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Kutuh, Indonésie
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