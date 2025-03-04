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Complexe résidentiel Ubud Central Oasis – residential development in Ubud, Bali

Ubud, Indonésie
depuis
$86,000
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4
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ID: 35352
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Gianyar
  • Ville
    Ubud District
  • Ville
    Ubud
  • Adresse
    Lorong Bedangin

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée

À propos du complexe

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Situé à Ubud, Bali, Ubud Central Oasis est un développement résidentiel contemporain conçu pour ceux qui apprécient la nature, le calme et le rythme lent de la vie dans la jungle. Le projet propose des appartements. Total de 16 unités. Achèvement prévu : 2024. Actuellement, le projet est terminé et prêt à emménager. Prix unitaires : de 86 000 à 122 800 dollars. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

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Ubud, Indonésie
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