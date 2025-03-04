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Complexe résidentiel Sanur Apartments – residential development in Sanur, Bali

Denpasar, Indonésie
depuis
$109,000
;
5
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ID: 35376
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Ville
    Denpasar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

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Situé à Sanur, Bali, Sanur Apartments est un développement résidentiel contemporain conçu pour la vie familiale et la réinstallation à long terme. Le projet propose des appartements. Total de 15 unités. Achèvement prévu : 2026. Actuellement, la construction est en cours. Prix unitaires : de 109 000 $ à 165 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

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Denpasar, Indonésie
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Denpasar, Indonésie
depuis
$109,000
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