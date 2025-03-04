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Villa EDEM I Villas

Benoa, Indonésie
depuis
$210,000
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2
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ID: 35106
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 08/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Benoa
  • Ville
    Nusa Dua

À propos du complexe

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EDEM I Villas est une collection de villas de style grec minimaliste avec vue panoramique sur l'océan à Nusa Dua, au sud de Bali. Chaque villa dispose de 1 à 3 chambres, d'une piscine privée, d'une terrasse et d'un toit avec vue imprenable sur la mer. Clé en main entièrement meublé. 7 minutes à vélo pour des plages de sable blanc. Géré par l'équipe professionnelle de BREIG. Rendement de 14 %.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 74.0
Prix ​​par m², USD 4,750
Prix ​​de l'appartement, USD 351,500
Appartements 2 chambres
Surface, m² 74.0
Prix ​​par m², USD 4,750
Prix ​​de l'appartement, USD 351,500

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Benoa, Indonésie

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