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Maisons avec garage à vendre en Bay Islands, Honduras

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Roatan
4
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans French Harbour, Honduras
Premium Premium
Maison 3 chambres
French Harbour, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 316 m²
Nombre d'étages 2
Luxury Oceanfront Vivre avec les vues panoramiques des CaraïbesBienvenue dans cette résidenc…
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Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Bay Islands, Honduras

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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