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Propriétées résidentielles à vendre en Sitía, Grèce

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maisons
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6 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Sitía, Grèce
Villa 3 chambres
Sitía, Grèce
Chambres 3
Surface 179 m²
À Vendre Villa de luxe en front de mer – Sitia, Crète Villas de luxe privées en front de mer…
$2,15M
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Villa dans Sitía, Grèce
Villa
Sitía, Grèce
Surface 200 m²
A vendre Villa de 2 étages en Crète. La villa est de 200 m2, construite en 2019. Il dispose …
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Villa dans Sitía, Grèce
Villa
Sitía, Grèce
Surface 650 m²
Villa de luxe de 650 m2 au centre de Sitia, près du port traditionnel. Il se compose d'un re…
$944,567
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AdriastarAdriastar
Chalet 4 chambres dans Sitía, Grèce
Chalet 4 chambres
Sitía, Grèce
Chambres 4
Surface 378 m²
A vendre Maison de 3 étages de 378 mètres carrés en Crète. Rez-de-chaussée se compose d'une …
$1,77M
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Chalet dans Sitía, Grèce
Chalet
Sitía, Grèce
Surface 500 m²
À vendre Maison d'un étage de 500 m2 en Crète. Une vue magnifique sur la ville, la mer, la m…
$826,496
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Appartement 2 chambres dans Sitía, Grèce
Appartement 2 chambres
Sitía, Grèce
Chambres 2
Surface 90 m²
A vendre appartement de 90 mètres carrés en Crète. L'appartement est situé au 3ème étage. Il…
$226,696
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