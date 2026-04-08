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Maisons à vendre en Regional Unit of West Athens, Grèce

Municipality of Peristeri
16
Municipality of Ilion
9
Municipality of Petroupoli
4
Municipality of Chaidari
3
33 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Municipality of Ilion, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Ilion, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 59 m²
Located in the vibrant and green neighborhood of Ilion, Curve Project, Curve Park 6 offers a…
$336,271
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Villa 1 chambre dans Municipality of Ilion, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Ilion, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 52 m²
Located in the vibrant and green neighborhood of Ilion, Curve Project, Curve Park 6 offers a…
$289,889
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Maison 3 chambres dans Municipality of Chaidari, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Chaidari, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Maisonette à vendre 100 m2 à Chaidari.Il est situé au rez-de-chaussée, se compose de deux ni…
Prix ​​sur demande
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Villa 4 chambres dans Municipality of Petroupoli, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Petroupoli, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 800 m²
Sol -1/4
For sale 4-storey villa of 800 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of one bedroom, l…
$2,54M
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Chaidari, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Chaidari, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 138 m²
À vendre -- Maisonette résidentielle -- Athènes Ouest: Chaidari - 138m2, 3 chambres, 1 salle…
$477,800
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Ilion, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Ilion, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Sol 4/5
Maison de ville à vendre d'une superficie de 81 mètres carrés à Athènes en construction. La …
$474,298
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Melrose VillasMelrose Villas
Chalet 3 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 201 m²
À Vendre -- Résidentiel Autres propriétés -- Athènes Ouest: Peristeri - Lofos Axiomatikon 41…
$489,453
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Sol 5/6
Maison de ville à vendre d'une superficie de 102 m2 à Athènes. La maison de ville est située…
$717,231
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 155 m²
Sol 5/6
Maison de ville à vendre d'une superficie de 155 mètres carrés à Athènes. La maison de ville…
$717,231
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Sol 1/2
A vendre maison de ville zone de 75 mètres carrés à Athènes en construction. La maison de vi…
$294,990
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Ilion, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Ilion, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Sol 4/5
For sale under construction maisonette of 81 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 level…
$473,381
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Sol 5/6
For sale maisonette of 102 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. 5th floor con…
$715,844
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Villa 4 chambres dans Municipality of Petroupoli, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Petroupoli, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 800 m²
Sol -1/4
For sale 4-storey villa with an area of 800 sq.m in Athens. The ground floor consists of one…
$2,58M
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Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Ilion, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Ilion, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 119 m²
For sale maisonette of 119 sq.meters in Athens. The maisonette has one level. The proper…
$502,246
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Sol 5/6
Maison de ville à vendre d'une superficie de 105 m2 à Athènes. La maison de ville est située…
$549,492
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Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Ilion, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Ilion, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 119 m²
Sol 1/1
Maison de ville à vendre d'une superficie de 119 mètres carrés à Athènes. La maison de ville…
$503,219
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Sol 5/6
A vendre maisonnette de 105 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 5ème étage …
$548,429
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Petroupoli, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Petroupoli, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Sol 3/4
Maison de ville à vendre d'une superficie de 82 mètres carrés à Athènes. La maison de ville …
$347,047
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Chaidari, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Chaidari, Grèce
Chambres 3
Surface 279 m²
$396,224
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Chalet 5 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 360 m²
Nombre d'étages 3
For sale 3-storey house of 360 sq.meters in Athens. Ground floor consists of 2 bedrooms, l…
$1,50M
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Chalet 2 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
À vendre -- Maisonette résidentielle -- Athènes Ouest: Peristeri - 125m2, 2 chambres, 1 sall…
$192,285
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Ilion, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Ilion, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Sol 3/4
Maison de ville à vendre d'une superficie de 124 mètres carrés à Athènes. La maison de ville…
$491,651
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 155 m²
Sol 5/6
A vendre maisonnette de 155 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 5ème étage …
$715,844
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Chalet 2 chambres dans Attique, Grèce
Chalet 2 chambres
Attique, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 70 mètres carrés à Athènes. La maison se compose de 2 chambres…
$146,633
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Chalet dans Municipality of Ilion, Grèce
Chalet
Municipality of Ilion, Grèce
Nombre de salles de bains 1
Surface 187 m²
À Vendre -- Maison individuelle résidentielle -- Athènes Ouest: Ilion-Nea Liosia - Rimini 30…
$291,341
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Petroupoli, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Petroupoli, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Sol 3/4
For sale maisonette of 82 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. 3rd floor cons…
$346,376
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 113 m²
Sol 5/7
For sale under construction maisonette of 113 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 leve…
$438,743
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Villa 5 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 360 m²
Nombre d'étages 3
For sale 3-storey cottage with an area of ​​360 sq.m. in Athens. The first floor consists of…
$1,52M
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Sol 5/6
A vendre maison de ville de 78 m2 à Athènes en construction. La maison de ville est située s…
$323,911
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Sol 3/4
A vendre maison de ville zone de 75 mètres carrés à Athènes en construction. La maison de vi…
$312,343
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Types de propriétés en Regional Unit of West Athens

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Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of West Athens, Grèce

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