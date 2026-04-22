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Maisons à vendre en Municipality of Chaidari, Grèce

3 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Municipality of Chaidari, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Chaidari, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maisonette à vendre 100 m2 à Chaidari.Il est situé au rez-de-chaussée, se compose de deux ni…
Prix ​​sur demande
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Chaidari, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Chaidari, Grèce
Chambres 3
Surface 279 m²
$396,224
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Chaidari, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Chaidari, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 138 m²
À vendre -- Maisonette résidentielle -- Athènes Ouest: Chaidari - 138m2, 3 chambres, 1 salle…
$477,800
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