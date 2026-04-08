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Mountain View Maisons à vendre en Regional Unit of West Athens, Grèce

Municipality of Peristeri
16
Municipality of Ilion
9
Municipality of Petroupoli
4
Municipality of Chaidari
3
8 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Municipality of Petroupoli, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Petroupoli, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 800 m²
Sol -1/4
For sale 4-storey villa of 800 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of one bedroom, l…
$2,54M
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Ilion, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Ilion, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Sol 4/5
For sale under construction maisonette of 81 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 level…
$473,381
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Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Ilion, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Ilion, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 119 m²
For sale maisonette of 119 sq.meters in Athens. The maisonette has one level. The proper…
$502,246
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Sol 5/6
A vendre maisonnette de 105 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 5ème étage …
$548,429
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Chalet 5 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 360 m²
Nombre d'étages 3
For sale 3-storey house of 360 sq.meters in Athens. Ground floor consists of 2 bedrooms, l…
$1,50M
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 155 m²
Sol 5/6
A vendre maisonnette de 155 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 5ème étage …
$715,844
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Nils OttNils Ott
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 113 m²
Sol 5/7
For sale under construction maisonette of 113 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 leve…
$438,743
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Ilion, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Ilion, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Sol 3/4
For sale maisonette of 124 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. 3rd floor con…
$490,700
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Types de propriétés en Regional Unit of West Athens

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chalets
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