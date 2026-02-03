Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Regional Unit of Magnesia, Grèce

South Pilio Municipality
34
Municipla unit of Milies
16
Volos
11
Municipal unit of Argalasti
8
Montrer plus
Villa 1 chambre dans Makryrrachi, Grèce
Villa 1 chambre
Makryrrachi, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 383 m²
Nombre d'étages 1
Nous sommes heureux de vous offrir une magnifique villa dans le village pittoresque à l'est …
$737,378
Laisser une demande
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 chambres dans Pinakates, Grèce
Villa 3 chambres
Pinakates, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 270 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose de…
$994,875
Laisser une demande
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 chambres dans Platania, Grèce
Villa 5 chambres
Platania, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous proposons à la vente villa isolée dans le sud de Pelion. La villa dispose de 5 cha…
$3,10M
Laisser une demande
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 9 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 9 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 320 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose de…
$936,353
Laisser une demande
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 chambre dans Vizitsa, Grèce
Villa 1 chambre
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons à la vente une villa de luxe dans le village de Pélion Sud, près de Volo…
$7,02M
Laisser une demande
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Types de propriétés en Regional Unit of Magnesia

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of Magnesia, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
