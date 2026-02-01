Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Regional Unit of Magnesia, Grèce

South Pilio Municipality
34
Municipla unit of Milies
16
Volos
11
Municipal unit of Argalasti
8
Montrer plus
57 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Volos, Grèce
Chalet 5 chambres
Volos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 3/1
A vendre en construction Maison de 3 étages de 150 mètres carrés à Volos-Pilio. Semi-sous-so…
$116,459
Maison 3 chambres dans Milies, Grèce
Maison 3 chambres
Milies, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 270 m²
Une occasion fantastique d'acquérir cette fantastique villa individuelle située à la périphé…
$931,064
Villa 1 chambre dans Vizitsa, Grèce
Villa 1 chambre
Vizitsa, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 210 m²
Sol 1/1
Deux bâtiments en construction dans la région de Pelion sont à vendre. Chaque bâtiment se co…
$375,184
Maison de ville 5 chambres dans Nouvelle-Ionie, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Nouvelle-Ionie, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 289 m²
Nombre d'étages 3
Maison de ville à vendre d'une superficie de 289 m2 à Voloso-Pilio. La maison de ville est s…
$372,883
Chalet 3 chambres dans Milies, Grèce
Chalet 3 chambres
Milies, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 175 mètres carrés à Volos-Pilio. Semi-sous-sol se compose d'u…
$386,245
Villa 5 chambres dans Platania, Grèce
Villa 5 chambres
Platania, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous proposons à la vente villa isolée dans le sud de Pelion. La villa dispose de 5 cha…
$3,10M
Chalet 2 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Chalet 2 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 1/1
A vendre Maison d'un étage de 56 m2 à Volos-Pilio. La maison se compose de 2 chambres, salon…
$351,132
Maison 4 chambres dans Almyros Municipality, Grèce
Maison 4 chambres
Almyros Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 183 m²
Villa/maison en bord de mer à Magnisia avec vue imprenable sur la mer Égée. La villa se trou…
$469,066
Maison de ville 3 chambres dans Milina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Milina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 3 niveaux. Rez…
$444,767
Villa 1 chambre dans Milina, Grèce
Villa 1 chambre
Milina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 60 mètres carrés dans le centre de la Grèc…
$140,694
Villa 6 chambres dans Argalasti, Grèce
Villa 6 chambres
Argalasti, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 160 m2 à Voloso-Pilio. Le premier étage se com…
$322,424
Maison de ville 3 chambres dans Milina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Milina, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol -1/3
Maison de ville de 200 m2 est à vendre en Grèce centrale. La maison de ville est située sur …
$445,531
Villa 2 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol -2/2
A vendre Villa de 2 étages de 100 m2 à Voloso-Pilio. Le sous-sol se compose d'un garde-mange…
$468,980
Villa 6 chambres dans Portariá, Grèce
Villa 6 chambres
Portariá, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 1
Surface 314 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 314 m2 à Voloso-Pilio. Le premier étage se com…
$990,472
Villa 6 chambres dans Volos, Grèce
Villa 6 chambres
Volos, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 4 étages de 300 mètres carrés à Volos-Pilio. Semi-sous-sol se compose de 2…
$912,944
Maison 3 chambres dans Vizitsa, Grèce
Maison 3 chambres
Vizitsa, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
The ”Handmade Villa” in the Traditional Village of Vyzitsa, Pelion. Stone Detached House of …
$723,880
Villa 9 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 9 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 320 m2 à Volosa-Pilio. Le premier étage se compose de 7 chambr…
$932,209
Villa 3 chambres dans Milies, Grèce
Villa 3 chambres
Milies, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Sol -1/3
A vendre chalet de 3 étages d'une superficie de 175 m2 à Voloso-Pilio. Le rez-de-chaussée se…
$386,908
Chalet 6 chambres dans Kalamaki, Grèce
Chalet 6 chambres
Kalamaki, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 233 m²
Sol 2/1
A vendre Maison de 2 étages de 233 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose d…
$444,767
Chalet 6 chambres dans Argalasti, Grèce
Chalet 6 chambres
Argalasti, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 160 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compos…
$321,871
Villa 4 chambres dans Agios Dimitrios, Grèce
Villa 4 chambres
Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 160 m2 à Voloso-Pilio. Le premier étage se com…
$410,357
Chalet 2 chambres dans Vizitsa, Grèce
Chalet 2 chambres
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison d'un étage de 70 m2 à Volos-Pilio. La maison se compose de 2 chambres, salon…
$187,271
Chalet 1 chambre dans Milina, Grèce
Chalet 1 chambre
Milina, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 60 mètres carrés dans le centre de la Grèce. La maison se comp…
$140,453
Villa 1 chambre dans Achillio, Grèce
Villa 1 chambre
Achillio, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 250 m²
Sol 1/2
A vendre Villa de 2 étages de 250 m2 dans le centre de la Grèce. De la fenêtre il y a une vu…
$2,46M
Villa 2 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 100 mètres carrés à Voloso-Pilio. Le gîte …
$302,968
Maison de ville 5 chambres dans Nouvelle-Ionie, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Nouvelle-Ionie, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 289 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 289 mètres carrés à Volos-Pilio. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-…
$374,541
Chalet 6 chambres dans Nouvelle-Ionie, Grèce
Chalet 6 chambres
Nouvelle-Ionie, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 520 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 4 étages de 520 mètres carrés à Volos-Pilio. Semi-sous-sol se compose de …
$877,831
Villa 1 chambre dans Makryrrachi, Grèce
Villa 1 chambre
Makryrrachi, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 383 m²
Nombre d'étages 1
Nous sommes heureux de vous offrir une magnifique villa dans le village pittoresque à l'est …
$737,378
Maison 4 chambres dans Almyros Municipality, Grèce
Maison 4 chambres
Almyros Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 183 m²
Perfectly located beachfront villa/house in seaside Magnisia with stunning view to the Aegea…
$467,020
Villa 1 chambre dans Vizitsa, Grèce
Villa 1 chambre
Vizitsa, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 400 m²
Sol 1/1
Nous vous présentons une luxueuse villa dans le village de South Pilion, près de la ville de…
$7,03M
Types de propriétés en Regional Unit of Magnesia

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of Magnesia, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
