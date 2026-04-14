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Vue sur la mer Maisons à vendre en Îles, Grèce

Municipality of Aegina
16
Municipality of Troizinia Methana
10
Municipal Unit of Troizinia
10
Municipality of Spetses
9
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10 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Égine, Grèce
Villa 5 chambres
Égine, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 270 m²
Sol -1/3
For sale 3-storey villa of 270 sq.meters in Attica. Semi-basement consists of 3 bedrooms, 2 …
$1,73M
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Villa 6 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 450 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 3 étages de 450 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
$3,00M
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Chalet 5 chambres dans Égine, Grèce
Chalet 5 chambres
Égine, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Maison de 3 étages de 215 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$806,627
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CoexCoex
Chalet 3 chambres dans Spetses, Grèce
Chalet 3 chambres
Spetses, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Nombre d'étages 2
For sale under construction 2-storey house of 130 sq.meters in Attica. Ground floor consis…
$346,376
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Chalet 1 chambre dans Spetses, Grèce
Chalet 1 chambre
Spetses, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
Nombre d'étages 1
For sale 1-storey house of 140 sq.meters in Attica. The house consists of one bedroom, liv…
$923,670
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Chalet 4 chambres dans Vathy, Grèce
Chalet 4 chambres
Vathy, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 4
For sale 4-storey house of 320 sq.meters in Attica. Ground floor consists of living room, …
$577,294
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Nils OttNils Ott
Villa 1 chambre dans Agia Marina, Grèce
Villa 1 chambre
Agia Marina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 600 m²
A vendre villa de 600 mètres carrés en Attique. Une vue sur la ville, la mer, la montagne s'…
$3,45M
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Chalet 3 chambres dans Spetses, Grèce
Chalet 3 chambres
Spetses, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Nombre d'étages 2
For sale under construction 2-storey house of 125 sq.meters in Attica. Ground floor consis…
$438,743
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Maison de ville 3 chambres dans Poros, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Poros, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Sol 2/3
A vendre maisonnette de 116 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème é…
$265,555
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Maison de ville 3 chambres dans Égine, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Égine, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
For sale maisonette of 120 sq.meters in Attica. The maisonette has 2 levels. Ground floor …
$635,023
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Types de propriétés en Îles

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Caractéristiques des propriétés en Îles, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
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