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Maisons à vendre en Îles, Grèce

Municipality of Aegina
16
Municipality of Troizinia Methana
10
Municipal Unit of Troizinia
10
Municipality of Spetses
9
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38 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Vathy, Grèce
Villa 4 chambres
Vathy, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 4
$586,225
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Maison 2 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison 2 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Just 40 meters from the beach of Kalloni, in the peaceful coastal area of Troizinia, a rare …
$258,860
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Villa 5 chambres dans Égine, Grèce
Villa 5 chambres
Égine, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 270 m²
Sol -1/3
For sale 3-storey villa of 270 sq.meters in Attica. Semi-basement consists of 3 bedrooms, 2 …
$1,73M
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CoexCoex
Villa 5 chambres dans Égine, Grèce
Villa 5 chambres
Égine, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 270 m²
Sol -1/3
$1,76M
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Maison 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Une superbe maisonnette de bord de mer à Troizinia,Péloponnèse à vendre inachevée donnant l'…
$288,444
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Maison de ville 8 chambres dans Spetses, Grèce
Maison de ville 8 chambres
Spetses, Grèce
Nombre de pièces 15
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 155 m²
Sol -1/2
For sale maisonette of 155 sq.meters in Eastern Peloponnese - Ermionida. The maisonette has …
$1,27M
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Nils OttNils Ott
Maison 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
A trully beautiful seaside maisonette in Troizinia,Peloponnese for sale unfinished giving th…
$288,444
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Chalet 2 chambres dans Kontos, Grèce
Chalet 2 chambres
Kontos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 2
For sale 2-storey house of 110 sq.meters in Attica. Ground floor consists of 2 bedrooms, 2…
$305,966
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Villa 6 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 450 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 3 étages de 450 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
$3,00M
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Maison 2 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison 2 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
A seulement 40 mètres de la plage de Kalloni, dans la paisible zone côtière de Troizinia, un…
$258,860
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Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Aegina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Aegina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sol 1/1
$293,112
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Villa 6 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 520 m²
$6,97M
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Maison de ville 3 chambres dans Égine, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Égine, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
$644,847
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Villa 2 chambres dans Kontos, Grèce
Villa 2 chambres
Kontos, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 2
$310,699
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Villa 1 chambre dans Agia Marina, Grèce
Villa 1 chambre
Agia Marina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 600 m²
Sol 1/1
Villa de 600 m2 à vendre à Attica. Par les fenêtres, vous pouvez voir la mer, les montagnes,…
$3,50M
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Chalet 5 chambres dans Égine, Grèce
Chalet 5 chambres
Égine, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Maison de 3 étages de 215 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$806,627
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Villa 1 chambre dans Spetses, Grèce
Villa 1 chambre
Spetses, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
Nombre d'étages 1
$937,960
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Chalet 3 chambres dans Spetses, Grèce
Chalet 3 chambres
Spetses, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Nombre d'étages 2
For sale under construction 2-storey house of 130 sq.meters in Attica. Ground floor consis…
$346,376
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Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Aegina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Aegina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 130 m²
For sale maisonette of 130 sq.meters in Attica. The maisonette has one level. The owners…
$288,647
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Villa 3 chambres dans Spetses, Grèce
Villa 3 chambres
Spetses, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Nombre d'étages 2
$351,735
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Chalet 2 chambres dans Selinia, Grèce
Chalet 2 chambres
Selinia, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Ile de Salamina près du Pirée, village de Selenia, maison individuelle de 90 m2 au rez-de-ch…
$384,571
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Chalet 1 chambre dans Spetses, Grèce
Chalet 1 chambre
Spetses, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
Nombre d'étages 1
For sale 1-storey house of 140 sq.meters in Attica. The house consists of one bedroom, liv…
$923,670
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Maison 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
A trully beautiful seaside maisonette in Troizinia,Peloponnese for sale unfinished giving th…
$288,444
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Villa 5 chambres dans Égine, Grèce
Villa 5 chambres
Égine, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
$809,777
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Chalet 4 chambres dans Vathy, Grèce
Chalet 4 chambres
Vathy, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 4
For sale 4-storey house of 320 sq.meters in Attica. Ground floor consists of living room, …
$577,294
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Villa 1 chambre dans Agia Marina, Grèce
Villa 1 chambre
Agia Marina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 600 m²
A vendre villa de 600 mètres carrés en Attique. Une vue sur la ville, la mer, la montagne s'…
$3,45M
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Maison 3 chambres dans Municipality of Aegina, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Aegina, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
Vivez le mélange parfait de tranquillité et de commodité dans cette magnifique maison indivi…
$804,436
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville 8 chambres dans Spetses, Grèce
Maison de ville 8 chambres
Spetses, Grèce
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 155 m²
Sol -1/2
$1,29M
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Maison de ville 3 chambres dans Poros, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Poros, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Sol 2/3
Maison de ville à vendre d'une superficie de 116 mètres carrés sur la péninsule du Péloponnè…
$266,070
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Chalet 3 chambres dans Spetses, Grèce
Chalet 3 chambres
Spetses, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Nombre d'étages 2
For sale under construction 2-storey house of 125 sq.meters in Attica. Ground floor consis…
$438,743
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Types de propriétés en Îles

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Caractéristiques des propriétés en Îles, Grèce

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