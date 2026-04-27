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Maisons à vendre en Égine, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Égine, Grèce
Villa 5 chambres
Égine, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 270 m²
Sol -1/3
A vendre Villa de 3 étages de 270 m2 à Attique. Le rez-de-chaussée se compose de 3 chambres,…
$1,76M
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