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Maisons avec jardin à vendre en Îles, Grèce

Municipality of Aegina
16
Municipality of Troizinia Methana
10
Municipal Unit of Troizinia
10
Municipality of Spetses
9
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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Vathy, Grèce
Maison 3 chambres
Vathy, Grèce
Nombre de pièces 3
Surface 270 m²
Excellent detached house at a unique price. Great opportunity! 3 levels with a lot of work a…
$334,960
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Types de propriétés en Îles

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Îles, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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