  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Peraia
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Peraia, Grèce

villas
34
chalets
15
maisons de ville
19
1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
Nombre d'étages 4
Un maisonnette moderne (Γ3) de 89 m² est à vendre dans un complexe résidentiel en constructi…
$408,826
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Caractéristiques des propriétés en Peraia, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
