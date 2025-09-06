Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Peraia
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Peraia, Grèce

3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 500 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 3 étages de 500 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sous…
$936,353
Villa 4 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 850 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 850 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
Prix ​​sur demande
Villa 5 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Villa 5 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 475 m²
Sol -1/2
A vendre Villa de 3 étages de 475 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sous…
$1,29M
Caractéristiques des propriétés en Peraia, Grèce

