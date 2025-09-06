Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Peraia
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Peraia, Grèce

12 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 145 mètres carrés à Chalkidiki. Semi-sous-sol se compose de s…
$567,664
Chalet 4 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 280 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-c…
$643,742
Villa 4 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 380 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 380 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sous…
$936,353
Villa 4 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 160 m2 dans la banlieue de Thessalonique. Sous-sol se compose …
$351,132
Villa 5 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Villa 5 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 550 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 550 m2 dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sous-sol se com…
$994,875
Villa 4 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 850 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 850 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 132 m²
Nombre d'étages 2
A vendre maisonnette de 132 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$245,793
Villa 5 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Villa 5 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 475 m²
Sol -1/2
A vendre Villa de 3 étages de 475 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sous…
$1,29M
Villa 3 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Villa 3 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 930 m²
Sol 1/4
A vendre Villa de 3 étages de 930 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
$3,98M
Chalet 5 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Chalet 5 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 410 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 410 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-c…
$936,353
Chalet 6 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Chalet 6 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Maison de 3 étages de 280 mètres carrés à Thessalonique. Sous-sol se compose de 2 c…
$456,472
Chalet 5 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Chalet 5 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 410 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 410 m2 à Thessalonique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chamb…
$1,76M
