Vue sur la mer Maisons à vendre en Peraia, Grèce

14 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Chalet 5 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 420 m²
Nombre d'étages 3
À vendre Maison de 3 étages de 420 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-c…
$620,334
Maison de ville 4 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Sol 3/5
A vendre maisonnette de 240 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$468,176
Villa 4 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 500 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 3 étages de 500 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sous…
$936,353
Chalet 3 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 145 mètres carrés à Chalkidiki. Semi-sous-sol se compose de s…
$567,664
Villa 5 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Villa 5 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 550 m²
Sol 1/4
A vendre Villa de 3 étages de 550 m2 dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-chaussée se c…
$936,353
Villa 4 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 460 m²
Nombre d'étages 5
A vendre Villa de 4 étages de 460 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Le sous-s…
$1,12M
Villa 5 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Villa 5 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 550 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 550 m2 dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sous-sol se com…
$994,875
Chalet 6 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Chalet 6 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 546 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 546 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Le sous-…
$936,353
Villa 4 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 850 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 850 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
Prix ​​sur demande
Chalet 4 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Sol 3/1
A vendre Maison de 3 étages de 220 m2 en banlieue de Thessalonique. Le sous-sol se compose d…
$1,29M
Chalet 5 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Chalet 5 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 280 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Maison de 2 étages de 280 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-c…
$725,673
Villa 5 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Villa 5 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 475 m²
Sol -1/2
A vendre Villa de 3 étages de 475 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sous…
$1,29M
Villa 3 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Villa 3 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 930 m²
Sol 1/4
A vendre Villa de 3 étages de 930 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
$3,98M
Chalet 6 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Chalet 6 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Maison de 3 étages de 280 mètres carrés à Thessalonique. Sous-sol se compose de 2 c…
$456,472
