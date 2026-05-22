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Maisons Piscine à vendre en Égée-Septentrionale, Grèce

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Municipality of Western Lesvos
8
Municipality of Mytilene
7
Mytilene Municipal Unit
7
Mytilène
7
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1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Anaxos Skoutarou, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Anaxos Skoutarou, Grèce
Chambres 3
Surface 100 m²
A vendre maisonnette de 100 mètres carrés dans le Dodécanèse. La maisonnette a 3 niveaux. Se…
$1,42M
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Agence
Grekodom Development
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Types de propriétés en Égée-Septentrionale

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Égée-Septentrionale, Grèce

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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