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Vue sur la mer Maisons à vendre en Égée-Septentrionale, Grèce

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Municipality of Western Lesvos
8
Municipality of Mytilene
7
Mytilene Municipal Unit
7
Mytilène
7
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5 propriétés total trouvé
Chalet 6 chambres dans Molyvos, Grèce
Chalet 6 chambres
Molyvos, Grèce
Chambres 6
Surface 304 m²
A vendre Maison de 3 étages de 304 mètres carrés sur les îles. Rez-de-chaussée se compose de…
$826,496
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Chalet 7 chambres dans Municipality of Mytilene, Grèce
Chalet 7 chambres
Municipality of Mytilene, Grèce
Chambres 7
Surface 440 m²
A vendre Maison de 3 étages de 440 mètres carrés sur les îles. Rez-de-chaussée se compose d'…
$920,953
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Maison de ville 3 chambres dans Anaxos Skoutarou, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Anaxos Skoutarou, Grèce
Chambres 3
Surface 100 m²
A vendre maisonnette de 100 mètres carrés dans le Dodécanèse. La maisonnette a 3 niveaux. Se…
$1,42M
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International Property AlertInternational Property Alert
Chalet 6 chambres dans Chios, Grèce
Chalet 6 chambres
Chios, Grèce
Chambres 6
Surface 377 m²
À vendre Maison de 5 étages de 377 mètres carrés sur les îles. Semi-sous-sol se compose de s…
$796,978
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Maison 3 chambres dans Chios, Grèce
Maison 3 chambres
Chios, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
A vendre est une maison individuelle de bord de mer unique à Nago, Chios, à seulement 5 mètr…
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Types de propriétés en Égée-Septentrionale

villas
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Caractéristiques des propriétés en Égée-Septentrionale, Grèce

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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