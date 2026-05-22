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Mountain View Maisons à vendre en Égée-Septentrionale, Grèce

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Municipality of Western Lesvos
8
Municipality of Mytilene
7
Mytilene Municipal Unit
7
Mytilène
7
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5 propriétés total trouvé
Chalet 2 chambres dans Pyrgi, Grèce
Chalet 2 chambres
Pyrgi, Grèce
Chambres 2
Surface 80 m²
À vendre Maison d'un étage de 80 mètres carrés sur les îles. La maison se compose de 2 chamb…
$885,531
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Maison de ville 3 chambres dans Anaxos Skoutarou, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Anaxos Skoutarou, Grèce
Chambres 3
Surface 100 m²
A vendre maisonnette de 100 mètres carrés dans le Dodécanèse. La maisonnette a 3 niveaux. Se…
$1,42M
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Chalet 6 chambres dans Chios, Grèce
Chalet 6 chambres
Chios, Grèce
Chambres 6
Surface 377 m²
À vendre Maison de 5 étages de 377 mètres carrés sur les îles. Semi-sous-sol se compose de s…
$796,978
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Chalet 2 chambres dans Pterounta, Grèce
Chalet 2 chambres
Pterounta, Grèce
Chambres 2
Surface 142 m²
À vendre Maison de 3 étages de 142 mètres carrés sur les îles. Le sous-sol se compose d'un d…
$251,491
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Chalet 4 chambres dans Skala Eresou, Grèce
Chalet 4 chambres
Skala Eresou, Grèce
Chambres 4
Surface 146 m²
À vendre Maison de deux étages de 146 mètres carrés sur les îles. Rez-de-chaussée se compose…
$1,18M
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