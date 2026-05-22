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Maisons à vendre en Égée-Septentrionale, Grèce

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Municipality of Western Lesvos
8
Municipality of Mytilene
7
Mytilene Municipal Unit
7
Mytilène
7
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25 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Chrysomilia, Grèce
Maison 2 chambres
Chrysomilia, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Perchées au-dessus des eaux cristallines de la mer Égée, dans le village intact de Kampi sur…
$603,976
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Maison 2 chambres dans Chrysomilia, Grèce
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Chrysomilia, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Perchées au-dessus des eaux cristallines de la mer Égée, dans le village intact de Kampi sur…
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Maison 2 chambres dans Chrysomilia, Grèce
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Chrysomilia, Grèce
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Maison de ville 3 chambres dans Skoutaros, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Skoutaros, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 100 m²
Sol -1/3
Maison de ville de 100 m2 sur les îles Dodécanèse à vendre. La maison de ville est située su…
$1,41M
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Chalet 6 chambres dans Molyvos, Grèce
Chalet 6 chambres
Molyvos, Grèce
Chambres 6
Surface 304 m²
A vendre Maison de 3 étages de 304 mètres carrés sur les îles. Rez-de-chaussée se compose de…
$826,496
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Mytilene, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Mytilene, Grèce
Chambres 3
Surface 136 m²
A vendre maisonnette de 136 mètres carrés sur Îles. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-chaus…
$427,417
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TekceTekce
Villa 6 chambres dans Municipality of Mytilene, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Mytilene, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 330 m²
Nombre d'étages 3
A vendre 3 étages cottage surface de 330 mètres carrés sur les îles de Grèce. Le premier éta…
$873,946
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Chalet 7 chambres dans Municipality of Mytilene, Grèce
Chalet 7 chambres
Municipality of Mytilene, Grèce
Chambres 7
Surface 440 m²
A vendre Maison de 3 étages de 440 mètres carrés sur les îles. Rez-de-chaussée se compose d'…
$920,953
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Mytilene, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Mytilene, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 136 m²
Nombre d'étages 2
A vendre maison de ville de 136 m2 sur les îles de Grèce. La maison de ville est située sur …
$421,079
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Villa 2 chambres dans Myrina, Grèce
Villa 2 chambres
Myrina, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol -1/2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 80 mètres carrés sur les îles de Grèce. Le rez…
$310,699
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Villa 6 chambres dans Municipality of Western Lesvos, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Western Lesvos, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 304 m²
Nombre d'étages 3
A vendre 3 étages cottage surface de 304 mètres carrés sur les îles de Grèce. Le premier éta…
$815,683
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Villa 4 chambres dans Skala Eresou, Grèce
Villa 4 chambres
Skala Eresou, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 146 mètres carrés sur les îles de Grèce. Le pr…
$1,17M
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Chalet 2 chambres dans Pyrgi, Grèce
Chalet 2 chambres
Pyrgi, Grèce
Chambres 2
Surface 80 m²
À vendre Maison d'un étage de 80 mètres carrés sur les îles. La maison se compose de 2 chamb…
$885,531
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Villa 7 chambres dans Municipality of Mytilene, Grèce
Villa 7 chambres
Municipality of Mytilene, Grèce
Chambres 7
Nombre de salles de bains 2
Surface 440 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 440 mètres carrés sur les îles de Grèce. Le pr…
$908,903
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Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Mytilene, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Mytilene, Grèce
Chambres 5
Surface 205 m²
A vendre maisonnette de 205 mètres carrés sur Îles. La maisonnette a 4 niveaux. Semi-sous-so…
$484,091
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Maison de ville 3 chambres dans Anaxos Skoutarou, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Anaxos Skoutarou, Grèce
Chambres 3
Surface 100 m²
A vendre maisonnette de 100 mètres carrés dans le Dodécanèse. La maisonnette a 3 niveaux. Se…
$1,42M
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Villa 2 chambres dans Armolia, Grèce
Villa 2 chambres
Armolia, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 80 mètres carrés sur les îles de Grèce. Le…
$879,337
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Villa 2 chambres dans Pterounta, Grèce
Villa 2 chambres
Pterounta, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 142 m²
Sol -1/3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 142 mètres carrés sur les îles de Grèce. Le re…
$250,736
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Chalet 6 chambres dans Chios, Grèce
Chalet 6 chambres
Chios, Grèce
Chambres 6
Surface 377 m²
À vendre Maison de 5 étages de 377 mètres carrés sur les îles. Semi-sous-sol se compose de s…
$796,978
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Chalet 2 chambres dans Pterounta, Grèce
Chalet 2 chambres
Pterounta, Grèce
Chambres 2
Surface 142 m²
À vendre Maison de 3 étages de 142 mètres carrés sur les îles. Le sous-sol se compose d'un d…
$251,491
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Chalet 4 chambres dans Skala Eresou, Grèce
Chalet 4 chambres
Skala Eresou, Grèce
Chambres 4
Surface 146 m²
À vendre Maison de deux étages de 146 mètres carrés sur les îles. Rez-de-chaussée se compose…
$1,18M
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Chalet 2 chambres dans Myrina, Grèce
Chalet 2 chambres
Myrina, Grèce
Chambres 2
Surface 80 m²
À vendre Maison de 2 étages de 80 mètres carrés sur les îles. Rez-de-chaussée se compose de …
$312,888
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Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Mytilene, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Mytilene, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 205 m²
Sol -1/4
A vendre maison de ville de 205 m2 sur les îles de Grèce. La maison de ville est située sur …
$477,757
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Maison 3 chambres dans Chios, Grèce
Maison 3 chambres
Chios, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
A vendre est une maison individuelle de bord de mer unique à Nago, Chios, à seulement 5 mètr…
Prix ​​sur demande
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Maison dans Chios, Grèce
Maison
Chios, Grèce
Surface 88 m²
Dans l'un des plus beaux villages de Chios. Dans un environnement vert et calme. Pour quelqu…
$52,338
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Types de propriétés en Égée-Septentrionale

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Égée-Septentrionale, Grèce

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
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