Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Égée-Septentrionale
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Égée-Septentrionale, Grèce

;
Municipality of Western Lesvos
8
Municipality of Mytilene
7
Mytilene Municipal Unit
7
Mytilène
7
Montrer plus
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Chios, Grèce
Maison 3 chambres
Chios, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
A vendre est une maison individuelle de bord de mer unique à Nago, Chios, à seulement 5 mètr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Égée-Septentrionale

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Égée-Septentrionale, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller