  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Athens
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartement au cœur d’Athènes éligible au Golden Visa

Appartement dans un nouvel immeuble Appartement au cœur d’Athènes éligible au Golden Visa

Municipality of Athens, Grèce
depuis
$301,419
;
13
Laisser une demande
ID: 38097
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Grèce
  • État
    Attique
  • Région
    Regional Unit of Central Athens
  • Ville
    Municipality of Athens
  • Adresse
    Vasilissis Sofias, 55
  • Métro
    Evangelismos (~ 300 m)
  • Métro
    Megaro Moussikis (~ 400 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

🏡 Appartement au cœur d’Athènes éligible au Golden Visa

Appartement moderne d’une chambre situé dans une nouvelle résidence de standing au sein de l’un des quartiers les plus prometteurs d’Athènes. Ce projet associe emplacement privilégié, finitions haut de gamme et fort potentiel d’investissement.

📍 Emplacement

  • Centre d’Athènes
  • À 7 minutes de la place Syntagma
  • À 9 minutes de l’Acropole et du centre historique
  • À 15 minutes de la Riviera athénienne et de la marina de Flisvos
  • Proche du métro, des bus et des trolleybus
  • À proximité des universités, centres médicaux, centres commerciaux et sites culturels

💰 Prix

  • 260 000 €
  • Éligible au programme Golden Visa grec

🏠 Caractéristiques de l’appartement

  • 1er étage
  • 1 chambre
  • 1 salle de bain
  • Surface habitable : 35 m²
  • Surface brute : 46 m²
  • Balcon : 3 m²
  • Surface totale : 49 m²

Les atouts du projet

  • Nouvelle résidence haut de gamme
  • Architecture contemporaine et intérieurs design
  • Fenêtres à double vitrage à haute performance énergétique
  • Façade bioclimatique
  • Sécurité renforcée avec visiophone et porte d’entrée sécurisée
  • Ascenseur moderne et espaces communs aménagés
  • Matériaux de qualité supérieure et agencements optimisés

📈 Potentiel d’investissement

L’immeuble se situe à proximité des plus importants projets de rénovation urbaine d’Athènes, notamment The Ilisian (ancien Hilton Athens), Hellinikon et la transformation de la Riviera athénienne. Cette situation en fait une excellente option pour une résidence principale, secondaire ou un investissement locatif.

Une opportunité idéale pour acquérir un bien immobilier moderne au cœur d’Athènes, générer des revenus locatifs et profiter des avantages du programme Golden Visa grec.

Localisation sur la carte

Municipality of Athens, Grèce
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Bomo Nikiti Apartments
Nikiti, Grèce
depuis
$193,286
Immeuble Appartement moderne près de la mer à Athènes pour le programme Golden Visa
Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$428,943
Complexe résidentiel New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Grèce
depuis
$184,652
Immeuble Lopes Residences
Municipality of Paiania, Grèce
Prix ​​sur demande
Complexe résidentiel MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$289,001
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartement au cœur d’Athènes éligible au Golden Visa
Municipality of Athens, Grèce
depuis
$301,419
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Complexe résidentiel Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Complexe résidentiel Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Complexe résidentiel Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$276,530
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 45 m²
1 objet immobilier 1
Skiway est un complexe résidentiel moderne dans le cadre du projet phare Piraeus Greate, le plus grand projet de développement multifonctionnel en Grèce avec une superficie de plus de 85 000 m2.🏙 Qu'est-ce que Skiway ?Immeuble de 14 étages avec 44 résidences (de studios à 2+1)2 niveaux de lo…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.0
319,404
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Immeuble Lopes Residences
Immeuble Lopes Residences
Immeuble Lopes Residences
Immeuble Lopes Residences
Immeuble Lopes Residences
Afficher tout Immeuble Lopes Residences
Immeuble Lopes Residences
Municipality of Paiania, Grèce
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Sauvez des milliers ! Augmentez votre revenu!Une occasion exceptionnelle pour les investisseurs, Lopes Residences vient avec trois ans de gestion gratuite et des frais communaux - vous sauver des milliers tout en offrant la tranquillité d'esprit dès le premier jour. Niché dans la banlieue tr…
Développeur
Velment
Laisser une demande
Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Afficher tout Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Grèce
depuis
$157,985
Nombre d'étages 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. M. avec une vieille maison de 55 sq. M. AMENITÉS DANS LA PLATE ET PEUVENT ÊTRE RENOUVELÉES POUR UNE HOLIDITÉ. C'est aussi une plaque variable pour une nouvelle maison dans la meilleure zone d'ARTEMIDA avec un très bon développement de toutes les infrastr…
Agence
Akinita-kapelli
Laisser une demande
Realting.com
Aller