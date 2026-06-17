Appartement dans un nouvel immeuble Appartement au cœur d’Athènes éligible au Golden Visa

🏡 Appartement au cœur d’Athènes éligible au Golden Visa
Appartement moderne d’une chambre situé dans une nouvelle résidence de standing au sein de l’un des quartiers les plus prometteurs d’Athènes. Ce projet associe emplacement privilégié, finitions haut de gamme et fort potentiel d’investissement.
📍 Emplacement
💰 Prix
🏠 Caractéristiques de l’appartement
✨ Les atouts du projet
📈 Potentiel d’investissement
L’immeuble se situe à proximité des plus importants projets de rénovation urbaine d’Athènes, notamment The Ilisian (ancien Hilton Athens), Hellinikon et la transformation de la Riviera athénienne. Cette situation en fait une excellente option pour une résidence principale, secondaire ou un investissement locatif.
Une opportunité idéale pour acquérir un bien immobilier moderne au cœur d’Athènes, générer des revenus locatifs et profiter des avantages du programme Golden Visa grec.