Appartement dans un nouvel immeuble Appartement au cœur d’Athènes éligible au Golden Visa

🏡 Appartement au cœur d’Athènes éligible au Golden Visa

Appartement moderne d’une chambre situé dans une nouvelle résidence de standing au sein de l’un des quartiers les plus prometteurs d’Athènes. Ce projet associe emplacement privilégié, finitions haut de gamme et fort potentiel d’investissement.

📍 Emplacement

Centre d’Athènes

À 7 minutes de la place Syntagma

À 9 minutes de l’Acropole et du centre historique

À 15 minutes de la Riviera athénienne et de la marina de Flisvos

Proche du métro, des bus et des trolleybus

À proximité des universités, centres médicaux, centres commerciaux et sites culturels

💰 Prix

260 000 €

Éligible au programme Golden Visa grec

🏠 Caractéristiques de l’appartement

1er étage

1 chambre

1 salle de bain

Surface habitable : 35 m²

Surface brute : 46 m²

Balcon : 3 m²

Surface totale : 49 m²

✨ Les atouts du projet

Nouvelle résidence haut de gamme

Architecture contemporaine et intérieurs design

Fenêtres à double vitrage à haute performance énergétique

Façade bioclimatique

Sécurité renforcée avec visiophone et porte d’entrée sécurisée

Ascenseur moderne et espaces communs aménagés

Matériaux de qualité supérieure et agencements optimisés

📈 Potentiel d’investissement

L’immeuble se situe à proximité des plus importants projets de rénovation urbaine d’Athènes, notamment The Ilisian (ancien Hilton Athens), Hellinikon et la transformation de la Riviera athénienne. Cette situation en fait une excellente option pour une résidence principale, secondaire ou un investissement locatif.

Une opportunité idéale pour acquérir un bien immobilier moderne au cœur d’Athènes, générer des revenus locatifs et profiter des avantages du programme Golden Visa grec.