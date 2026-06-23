Appartement dans un nouvel immeuble Appartement à Athènes pour le Golden Visa et un revenu passif

🏡 Appartement en bord de mer au Pirée | Golden Visa Grèce
💰 Prix : 258 000 €
📍 Localisation : Le Pirée, Athènes, Grèce
La résidence est située en première ligne de mer, à quelques pas du plus grand port de passagers de Grèce. Il s'agit de l'un des secteurs les plus prometteurs de la Riviera athénienne, offrant une forte demande locative et un excellent potentiel de valorisation.
🏠 Caractéristiques de l'appartement B12
🌊 À propos du projet
Une résidence contemporaine haut de gamme développée par l'un des promoteurs les plus réputés et expérimentés de Grèce. Située à seulement 10 mètres du port du Pirée, elle offre une opportunité rare d'acquérir un bien immobilier en front de mer.
Les résidents bénéficient de :
📈 Potentiel d'investissement
Le Pirée se développe rapidement comme un centre international du transport, du tourisme et des affaires. Sa proximité avec le port, le métro, la gare ferroviaire et le terminal de croisière garantit une forte demande locative tout au long de l'année.
Atouts pour les investisseurs :
📍 Infrastructures et transports
Cet appartement constitue une excellente opportunité pour obtenir la Golden Visa grecque tout en réalisant un investissement immobilier sécurisé et pérenne dans l'une des zones les plus dynamiques de Grèce.