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Appartement dans un nouvel immeuble Appartement à Athènes pour le Golden Visa et un revenu passif

Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$294,818
;
11
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ID: 38141
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Grèce
  • État
    Attique
  • Région
    Regional Unit of Piraeus
  • Ville
    Municipality of Piraeus
  • Adresse
    Dragatsaniou
  • Métro
    Maniatika (~ 1000 m)
  • Métro
    Piraeus (~ 500 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

🏡 Appartement en bord de mer au Pirée | Golden Visa Grèce

💰 Prix : 258 000 €

📍 Localisation : Le Pirée, Athènes, Grèce
La résidence est située en première ligne de mer, à quelques pas du plus grand port de passagers de Grèce. Il s'agit de l'un des secteurs les plus prometteurs de la Riviera athénienne, offrant une forte demande locative et un excellent potentiel de valorisation.

🏠 Caractéristiques de l'appartement B12

  • 2e étage
  • 1 chambre
  • 1 salle de bain
  • Surface intérieure : 30 m²
  • Balcon : 7 m²
  • Surface totale : 37 m²
  • Sans parking
  • Sans espace de stockage
  • Sans garantie locative

🌊 À propos du projet

Une résidence contemporaine haut de gamme développée par l'un des promoteurs les plus réputés et expérimentés de Grèce. Située à seulement 10 mètres du port du Pirée, elle offre une opportunité rare d'acquérir un bien immobilier en front de mer.

Les résidents bénéficient de :

  • Piscine panoramique sur le toit avec vue sur la mer, le port et Athènes
  • Salle de sport moderne
  • Espaces de travail et de détente
  • Réception 24h/24 et 7j/7
  • Finitions haut de gamme
  • Confort et services premium

📈 Potentiel d'investissement

Le Pirée se développe rapidement comme un centre international du transport, du tourisme et des affaires. Sa proximité avec le port, le métro, la gare ferroviaire et le terminal de croisière garantit une forte demande locative tout au long de l'année.

Atouts pour les investisseurs :

  • Véritable emplacement en front de mer
  • Forte demande locative
  • Excellent potentiel de plus-value
  • Actif liquide dans un secteur très recherché
  • Éligible au programme Golden Visa grec
  • Infrastructures premium complètes

📍 Infrastructures et transports

  • 10 m du port du Pirée
  • 350 m de la station de métro
  • 250 m de la gare ferroviaire
  • 800 m de la Piraeus Tower
  • 2 km du terminal de croisière
  • 2,6 km de Mikrolimano
  • 9,5 km de la place Syntagma
  • 40 km de l'aéroport international d'Athènes

Cet appartement constitue une excellente opportunité pour obtenir la Golden Visa grecque tout en réalisant un investissement immobilier sécurisé et pérenne dans l'une des zones les plus dynamiques de Grèce.

Localisation sur la carte

Municipality of Piraeus, Grèce
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
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Période
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Paiement mensuel
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