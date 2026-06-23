Appartement dans un nouvel immeuble Appartement à Athènes pour le Golden Visa et un revenu passif

🏡 Appartement en bord de mer au Pirée | Golden Visa Grèce

💰 Prix : 258 000 €

📍 Localisation : Le Pirée, Athènes, Grèce

La résidence est située en première ligne de mer, à quelques pas du plus grand port de passagers de Grèce. Il s'agit de l'un des secteurs les plus prometteurs de la Riviera athénienne, offrant une forte demande locative et un excellent potentiel de valorisation.

🏠 Caractéristiques de l'appartement B12

2e étage

1 chambre

1 salle de bain

Surface intérieure : 30 m²

Balcon : 7 m²

Surface totale : 37 m²

Sans parking

Sans espace de stockage

Sans garantie locative

🌊 À propos du projet

Une résidence contemporaine haut de gamme développée par l'un des promoteurs les plus réputés et expérimentés de Grèce. Située à seulement 10 mètres du port du Pirée, elle offre une opportunité rare d'acquérir un bien immobilier en front de mer.

Les résidents bénéficient de :

Piscine panoramique sur le toit avec vue sur la mer, le port et Athènes

Salle de sport moderne

Espaces de travail et de détente

Réception 24h/24 et 7j/7

Finitions haut de gamme

Confort et services premium

📈 Potentiel d'investissement

Le Pirée se développe rapidement comme un centre international du transport, du tourisme et des affaires. Sa proximité avec le port, le métro, la gare ferroviaire et le terminal de croisière garantit une forte demande locative tout au long de l'année.

Atouts pour les investisseurs :

Véritable emplacement en front de mer

Forte demande locative

Excellent potentiel de plus-value

Actif liquide dans un secteur très recherché

Éligible au programme Golden Visa grec

Infrastructures premium complètes

📍 Infrastructures et transports

10 m du port du Pirée

350 m de la station de métro

250 m de la gare ferroviaire

800 m de la Piraeus Tower

2 km du terminal de croisière

2,6 km de Mikrolimano

9,5 km de la place Syntagma

40 km de l'aéroport international d'Athènes

Cet appartement constitue une excellente opportunité pour obtenir la Golden Visa grecque tout en réalisant un investissement immobilier sécurisé et pérenne dans l'une des zones les plus dynamiques de Grèce.