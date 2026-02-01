Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Hermionide
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Hermionide, Grèce

Municipal Unit of Kranidi
70
Municipal Unit of Ermioni
20
33 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 292 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 292 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
$1,64M
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 170 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 170 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chaussée se compos…
$1,56M
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 280 m²
Sol -1/1
A vendre Villa de 3 étages de 280 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-sol…
$1,85M
Chalet 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 109 m2 à Péloponnèse. La maison se compose de 3 chambres, salo…
$334,066
Chalet 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 200 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. La maison se …
$994,875
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
$2,35M
Chalet 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Maison d'un étage de 122 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionid…
$728,148
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 348 m²
A vendre villa en construction de 348 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. La propri…
$2,58M
Chalet 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 220 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-so…
$760,786
Chalet 6 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 6 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 210 m²
Sol 2/1
À vendre Maison de 2 étages de 210 mètres carrés à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compose d…
$1,84M
Chalet 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 220 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chaus…
$1,96M
Maison de ville 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 190 mètres carrés en Péloponnèse de l'Est. La maisonnette a 2 niveau…
$538,403
Villa 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Villa de 2 étages de 200 mètres carrés dans la Péloponnèse oriental…
$1,05M
Chalet 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 203 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 203 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chaus…
$1,17M
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
$2,11M
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 964 m²
Voici la traduction anglaise : À Vendre: Villa 4 étages (964 m2) à Porto Heli, Péloponnèse C…
$4,61M
Villa 9 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 9 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 12
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 480 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 480 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 150 mètres carrés en Péloponnèse Est - Ermionida. La maisonnette a 3…
$339,428
Chalet 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 125 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 125 m2 à Péloponnèse. Extras inclus avec la propriété: jardin.
$474,029
Chalet 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 155 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. La maison se …
$561,812
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 270 m²
Sol 1
A vendre Villa d'un étage de 270 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Villa se compo…
$2,68M
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 500 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-sol…
$1,76M
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
[En milliers de dollars des États-Unis] Introduction: Découvrez la tranquillité ultime et le…
$936,353
Chalet 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 218 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 218 m2 à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambre…
$445,242
Chalet 2 chambres dans Petrothalassa, Grèce
Chalet 2 chambres
Petrothalassa, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Sol -1
À vendre Maison de deux étages de 70 mètres carrés à Péloponnèse. Semi-sous-sol se compose d…
$362,864
Chalet 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 136 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-ch…
$643,742
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
$3,05M
Chalet 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 167 m²
Sol -1
À vendre Maison de 3 étages de 167 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-so…
$506,858
Chalet 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 124 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-ch…
$538,403
Villa 6 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 6 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 400 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-sol…
$5,27M
