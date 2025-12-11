Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Municipal Unit of Ermioni, Grèce

villas
9
chalets
5
16 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Maison 4 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 157 m²
Présentant une superbe villa dans la zone très désirable de Porto Hydra d'Argolida, Péloponn…
$792,472
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 348 m²
Présentant un chef-d'œuvre de la mer vivant dans le prestigieux Ermioni, Argolida, juste à c…
$2,21M
Chalet 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 215 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 4 étages de 215 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Le sous-sol …
$311,027
Chalet 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 109 m2 à Péloponnèse. La maison se compose de 3 chambres, salo…
$334,066
Villa 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 3 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 124 mètres carrés dans la Péloponnèse Est - He…
$539,327
Chalet 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 350 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chaus…
$643,742
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 348 m²
Résidence de luxe en front de mer 348 m2 à Ermioni Description de la propriété Dans la pitto…
$2,55M
Maison 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Maison 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Property Code: 581237 - House FOR SALE in Ermioni Achladitsa for €310.000 . This 200 sq. m. …
Prix ​​sur demande
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Sol -1/3
A vendre Villa de 3 étages d'une superficie de 500 mètres carrés dans le Péloponnèse Est - H…
$1,76M
Moya7yaMoya7ya
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 500 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-sol…
$1,76M
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 348 m²
Sol 1/1
Résidence côtière de luxe de 348 m2 à Hermione. Description de la propriété Dans la pittores…
$2,55M
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 350 m2 dans la Péloponnèse Est - Hermionida. L…
$644,847
Chalet 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 124 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-ch…
$538,403
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 215 m²
Sol -1/3
A vendre Gîte de 4 étages d'une superficie de 215 mètres carrés dans la Péloponnèse Est - He…
$312,343
Chalet 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 203 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 203 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chaus…
$1,17M
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 203 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 203 m2 dans le Péloponnèse Est - Hermionida. L…
$1,17M
