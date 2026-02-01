Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Hermionide
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Hermionide, Grèce

Municipal Unit of Kranidi
70
Municipal Unit of Ermioni
20
18 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 280 m²
Sol -1/1
A vendre Villa de 3 étages de 280 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-sol…
$1,85M
Villa 7 chambres dans Ágios Emilianós, Grèce
Villa 7 chambres
Ágios Emilianós, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 650 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de deux étages de 650 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez de cha…
$2,34M
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
$2,35M
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 348 m²
A vendre villa en construction de 348 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. La propri…
$2,58M
Chalet 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 203 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 203 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chaus…
$1,17M
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
$2,11M
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 964 m²
Voici la traduction anglaise : À Vendre: Villa 4 étages (964 m2) à Porto Heli, Péloponnèse C…
$4,61M
Villa 9 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 9 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 12
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 480 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 480 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
Prix ​​sur demande
Chalet 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 125 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 125 m2 à Péloponnèse. Extras inclus avec la propriété: jardin.
$474,029
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 270 m²
Sol 1
A vendre Villa d'un étage de 270 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Villa se compo…
$2,68M
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 500 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-sol…
$1,76M
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
[En milliers de dollars des États-Unis] Introduction: Découvrez la tranquillité ultime et le…
$936,353
Chalet 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 215 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 4 étages de 215 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Le sous-sol …
$311,027
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
$3,05M
Chalet 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 167 m²
Sol -1
À vendre Maison de 3 étages de 167 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-so…
$506,858
Chalet 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 124 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-ch…
$538,403
Chalet 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 350 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chaus…
$643,742
Villa 7 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 7 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 1 100 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 1100 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-so…
Prix ​​sur demande
