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Appartements à vendre en Municipal Unit of Troizinia, Grèce

1 BHK
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10 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 236 m²
A vendre en construction appartement de 236 m2 en Attique. L'appartement est situé au 2ème é…
$236,142
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Appartement 1 chambre dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Appartement 1 chambre
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 1
Surface 57 m²
A vendre appartement de 57 m2 en Attique. L'appartement est situé au 1er étage. Il se compos…
$318,791
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Appartement 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Appartement 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 175 m²
A vendre appartement de 175 mètres carrés en Attique. L'appartement est situé au 1er étage. …
$684,811
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CoexCoex
Appartement 1 chambre dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Appartement 1 chambre
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 1
Surface 53 m²
A vendre en construction appartement de 53 m2 en Attique. L'appartement est situé au rez-de-…
$271,563
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Appartement 2 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 2
Surface 70 m²
A vendre appartement de 70 m2 en Attique. L'appartement est situé au 2ème étage. Il se compo…
$348,309
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Appartement 1 chambre dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Appartement 1 chambre
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 1
Surface 45 m²
A vendre appartement de 45 m2 en Attique. L'appartement est situé au 2ème étage. Il se compo…
$194,817
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Melrose VillasMelrose Villas
Appartement 1 chambre dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Appartement 1 chambre
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 1
Surface 55 m²
A vendre appartement de 55 m2 en Attique. L'appartement est situé au 1er étage. Il se compos…
$330,598
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Appartement 1 chambre dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Appartement 1 chambre
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 1
Surface 50 m²
A vendre appartement de 50 m2 en Attique. L'appartement est situé au 2ème étage. Il se compo…
$188,913
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Appartement 2 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 2
Surface 69 m²
A vendre en construction appartement de 69 mètres carrés en Attique. L'appartement est situé…
$430,959
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Appartement 1 chambre dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Appartement 1 chambre
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 1
Surface 51 m²
A vendre appartement de 51 m2 en Attique. L'appartement est situé au 1er étage. Il se compos…
$247,949
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Troizinia, Grèce

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