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Mountain View Appartements à vendre en Municipal Unit of Troizinia, Grèce

1 BHK
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3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 2
Surface 70 m²
A vendre appartement de 70 m2 en Attique. L'appartement est situé au 2ème étage. Il se compo…
$348,309
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Appartement 1 chambre dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Appartement 1 chambre
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 1
Surface 57 m²
A vendre appartement de 57 m2 en Attique. L'appartement est situé au 1er étage. Il se compos…
$318,791
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Appartement 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 236 m²
A vendre en construction appartement de 236 m2 en Attique. L'appartement est situé au 2ème é…
$236,142
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Troizinia, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
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