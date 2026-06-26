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Maisons Piscine à vendre en Municipal Unit of Solygeia, Grèce

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1 propriété total trouvé
Chalet 3 chambres dans Corinthe, Grèce
Chalet 3 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 3
Surface 165 m²
À vendre Maison de 2 étages de 165 mètres carrés à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compose d…
$743,846
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Solygeia, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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