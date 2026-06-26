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Mountain View Maisons à vendre en Municipal Unit of Solygeia, Grèce

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5 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 2
Surface 135 m²
A vendre maisonnette de 135 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de…
$292,904
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Maison de ville dans Corinthe, Grèce
Maison de ville
Corinthe, Grèce
Surface 740 m²
Complexe Ce complexe de logements impressionnant à vendre est situé à Pefkali, Corinthia , u…
$909,146
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Chalet 7 chambres dans Corinthe, Grèce
Chalet 7 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 7
Surface 430 m²
À vendre Maison de 3 étages de 430 mètres carrés à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compose d…
$531,319
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Chalet 4 chambres dans Corinthe, Grèce
Chalet 4 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 4
Surface 210 m²
À vendre Maison de 3 étages de 210 mètres carrés à Péloponnèse Est. Rez-de-chaussée se compo…
$649,390
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Maison de ville 4 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 4
Surface 120 m²
A vendre maisonnette de 120 mètres carrés en Péloponnèse Est. La maisonnette a 4 niveaux. Se…
$295,177
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Solygeia, Grèce

avec Vue sur la mer
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