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Maisons à vendre en Municipal Unit of Solygeia, Grèce

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20 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison 4 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 600 m²
Perchée au-dessus des eaux cristallines du Golfe Saronique, dans la prestigieuse enclave côt…
$688,032
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Maison de ville 1 chambre dans Corinthe, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Corinthe, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 740 m²
Sol 1/1
Complexe résidentiel Ce complexe résidentiel impressionnant à vendre est situé à Pefkali, en…
$896,185
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Chalet 3 chambres dans Corinthe, Grèce
Chalet 3 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 3
Surface 247 m²
À vendre Maison de 2 étages de 247 mètres carrés à Péloponnèse. 1er étage se compose de 3 ch…
$442,654
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Value OneValue One
Maison de ville 2 chambres dans Sophiko, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Sophiko, Grèce
Chambres 2
Surface 120 m²
A vendre maisonnette de 120 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de…
$265,659
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Maison de ville 2 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Nombre d'étages 2
A vendre maison de ville de 135 m2 sur la péninsule du Péloponnèse. La maison de ville est s…
$290,969
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Maison de ville 2 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 2
Surface 135 m²
A vendre maisonnette de 135 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de…
$292,904
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Maison de ville dans Corinthe, Grèce
Maison de ville
Corinthe, Grèce
Surface 740 m²
Complexe Ce complexe de logements impressionnant à vendre est situé à Pefkali, Corinthia , u…
$909,146
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Chalet 7 chambres dans Corinthe, Grèce
Chalet 7 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 7
Surface 430 m²
À vendre Maison de 3 étages de 430 mètres carrés à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compose d…
$531,319
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Chalet 4 chambres dans Corinthe, Grèce
Chalet 4 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 4
Surface 210 m²
À vendre Maison de 3 étages de 210 mètres carrés à Péloponnèse Est. Rez-de-chaussée se compo…
$649,390
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Chalet 2 chambres dans Corinthe, Grèce
Chalet 2 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 2
Surface 120 m²
À vendre Maison de 3 étages de 120 mètres carrés à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compose d…
$425,181
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Villa 2 chambres dans Corinthe, Grèce
Villa 2 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
A vendre est un chalet de 3 étages d'une superficie de 120 mètres carrés sur la péninsule du…
$424,815
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Villa 3 chambres dans Corinthe, Grèce
Villa 3 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 165 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 165 mètres carrés sur la péninsule du Péloponn…
$733,242
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Chalet 3 chambres dans Corinthe, Grèce
Chalet 3 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 3
Surface 165 m²
À vendre Maison de 2 étages de 165 mètres carrés à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compose d…
$743,846
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Maison de ville 4 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 158 m²
Nombre d'étages 3
Maison de ville à vendre d'une superficie de 158 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale…
$452,748
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Maison de ville 4 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Sol -1/4
Maison de ville à vendre de 120 m2 dans la Péloponnèse orientale. La maison de ville est sit…
$290,969
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Villa 7 chambres dans Corinthe, Grèce
Villa 7 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 430 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 430 m2 sur la péninsule du Péloponnèse. Le pre…
$523,744
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Maison de ville 4 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 4
Surface 120 m²
A vendre maisonnette de 120 mètres carrés en Péloponnèse Est. La maisonnette a 4 niveaux. Se…
$295,177
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Villa 4 chambres dans Corinthe, Grèce
Villa 4 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 210 m2 dans le Péloponnèse Est. Le premier éta…
$640,132
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Maison 5 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison 5 chambres
Corinthe, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Property Code: 58992 - House FOR SALE in Soligeia Pefkali for €390.000 . This 300 sq. m. Hou…
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Maison 4 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison 4 chambres
Corinthe, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Property Code: 581505 - House FOR SALE in Soligeia Korfos for €300.000 . This 240 sq. m. fur…
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Solygeia, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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