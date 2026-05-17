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Maisons Piscine à vendre en Municipal Unit of Asini, Grèce

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villas
3
1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Nauplie, Grèce
Villa 2 chambres
Nauplie, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 760 m²
Nombre d'étages 2
Tolo, Nauplie : Villa à deux étages avec piscine – Propriété 1/6 à 109 000 € Chez owners.…
$128,778
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Asini, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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