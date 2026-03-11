Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Asini
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Municipal Unit of Asini, Grèce

villas
3
5 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Nauplie, Grèce
Maison 2 chambres
Nauplie, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Nombre d'étages 2
Tolo est une destination magique, construite dans l'étreinte du golfe Argolique, avec un lit…
$552,246
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 2 chambres dans Nauplie, Grèce
Villa 2 chambres
Nauplie, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 760 m²
Nombre d'étages 2
Tolo, Nauplie : Villa à deux étages avec piscine – Propriété 1/6 à 109 000 € Chez owners.…
$128,778
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Nauplie, Grèce
Villa 3 chambres
Nauplie, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Villa neuve de luxe de 93 m² à Tolo Cette résidence est une construction moderne de haut st…
$550,022
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Sideris Real Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
AuraAura
Villa 4 chambres dans Nauplie, Grèce
Villa 4 chambres
Nauplie, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Nombre d'étages 2
For sale 2-storey cottage with an area of ​​144 sq.m. in the Eastern Peloponnese. The first …
$891,062
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Nauplie, Grèce
Chalet 4 chambres
Nauplie, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 144 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Rez-de-chaus…
$889,535
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Asini, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller