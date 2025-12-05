Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  Grèce
  Grèce
  Municipal Unit of Anthidon
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Municipal Unit of Anthidon, Grèce

villas
14
chalets
10
5 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol -1/1
À vendre Maison de 3 étages de 220 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$417,475
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 6 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 420 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$1,46M
Chalet dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 143 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 143 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Vue sur la montagne,…
$356,984
Chalet 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Sol -2
À vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Sous-sol se compose d'u…
$1,24M
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 320 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$526,698
