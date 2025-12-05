Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Anthidon
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipal Unit of Anthidon, Grèce

villas
14
chalets
10
9 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol -1/1
À vendre Maison de 3 étages de 220 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$417,475
$417,475
Chalet 6 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 420 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$1,46M
$1,46M
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 185 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$702,264
$702,264
Chalet 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 430 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 430 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$702,264
$702,264
Villa 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 600 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se compo…
$4,10M
$4,10M
Chalet 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
À vendre Maison de deux étages de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se c…
$1,67M
$1,67M
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 320 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$526,698
$526,698
Chalet 2 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 89 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se compo…
$321,871
$321,871
Chalet 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 196 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$433,809
$433,809
Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Anthidon, Grèce

